Insensible à la douleur physique mais il craint la phrase « On doit parler »

“J’ai senti mon cœur, mon corps se briser en mille morceaux”, a raconté Nathan, 32 ans, encore sous le choc. Le jeune homme, qui a une capacité unique de résistance à toutes les douleurs physiques, n’a pas réussi à encaisser le choc quand sa compagne s’est assise en face de lui afin de régler de petites contrariétés quotidiennes dans leur relation matrimoniale. “Je peux supporter un arrachage d’ongle ou une opération à cœur ouvert, mais dès qu’elle a dit qu’il fallait qu’on parle, je me suis senti partir”, a-t-il ajouté.

“Je ne l’avais jamais vu comme ça”, a témoigné sa compagne. “Il a toujours résisté à tout. Un jour, il a même marché sur une brique en plastique de construction et il n’a absolument rien senti”, s’est-elle souvenue. “Mais cette fois, il s’est effondré devant moi. Il était en pleurs, il sanglotait, il demandait qu’on l’achève, de mettre fin à sa souffrance”, s’est-elle alarmée. “En fait, je voulais juste lui demander de vider la machine à laver et d’étendre le linge.”

Désormais, le jeune homme vit dans la peur et la terreur qu’une telle situation se reproduise ou que ses ennemis ne découvrent son point faible. “Tout ceci peut recommencer à tout moment. Je dois me préparer psychologiquement à cette douleur”, a-t-il conclu en s’installant sur un tapis de clous de fakir pendant 12 heures.

Si vous ne voulez pas finir comme Nathan, submergé par une douleur insupportable à la simple mention d’un “on doit parler”, allez voir Novocaine au cinéma dès le 26 mars.

Jack Quaid est la tête d’affiche de ce film d’action signé Dan Berk et Robert Olsen, où il enchaîne les scènes les plus folles : main brûlée, passages à tabac, coups de couteau… et toujours debout !

Dans Novocaine, il incarne Nathan Caine, un introverti atteint d’une particularité hors du commun : l’insensibilité congénitale à la douleur. Un « super-pouvoir » bien utile quand sa petite amie est prise en otage lors d’un braquage… Rendez-vous au cinéma.