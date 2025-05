Depuis l’annonce de la restructuration, la stupéfaction a laissé place à la colère chez les anges gardiens. Pour Gabriel, la nouvelle est dure à encaisser. « 600 ans de boîte. Et voilà comment on nous remercie » s’exclame-t-il après avoir découvert le mail annonçant son licenciement.

Il faut dire que le secteur subit de plein fouet la concurrence de l’intelligence artificielle. « En confiant leur sort à des machines, ce sont des milliers d’années de savoir-faire en manipulation qui sont piétinés et des emplois menacés » explique Raphaëlle, responsable du destin de 15 204 humains, dont la méthode pour les influencer (écoute, astrologie, et chute d’objets tombés du ciel) a toujours porté ses fruits.

Comme Raphaëlle et Gabriel, ils sont nombreux à dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. « On est payés en plumes et en foi, pendant que ChatGPT se voit attribuer tous les lauriers » s’indigne Samuel qui appelle tous les anges gardiens à se rassembler pour symboliquement déposer leurs ailes en signe de protestation.

Votre ange gardien s’est-il mis en grève ? Pour le savoir, retrouvez Raphaëlle, Gabriel et tous les autres anges gardiens dans le film Anges & Cie à partir du 7 mai au cinéma.