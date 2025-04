L’homme qui lisait l’avenir dans les locomotives meurt percuté par un TGV

C’est un jour noir pour les amateurs de voyance. Olaf Dickinson (dit Gilbert L’éclair), voyant rendu célèbre par ses vidéos où il lisait l’avenir dans les locomotives, vient de décéder subitement après avoir été percuté par un TGV sur la ligne Paris-Strasbourg. Une triste nouvelle qui a suscité des centaines de réactions sur les réseaux. “Il avait prédit que le trafic serait très perturbé sur la ligne A simplement en se positionnant sur les voies et en fixant intensément le RER pendant 40 minutes. Quel crack !” se rappelle avec émotion @Jean_Meunier sur X. Même son de cloche pour le compte @Chef2gare : “Il a directement su que j’étais conducteur de tramway simplement en regardant la locomotive de la ligne T2 dans laquelle je me trouvais ! C’est dingue !”.

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’art subtil de la locomancie, c’était dans le cadre du tournage d’une toute nouvelle vidéo intitulée “MES PRÉDICTIONS POUR 2025 (FEATURING UN OUIGO)” que Gilbert L’éclair s’était positionné sur des rails en attendant le passage d’un train. Selon son cadreur, il aurait alors placé ses deux index sur ses tempes en voyant le TGV approcher, puis se serait exclamé “en janvier, on aura du verglas” avant de se faire violemment emboutir par le convoi. Une mort rapide et violente qu’il avait étonnamment prédit dans une ancienne vidéo publiée en 2016 intitulée “TERMINUS TOUT LE MONDE DESCEND (FEATURING L’INTERCITÉ DE BRIVE-LA-GAILLARDE)”

Un drame terrible qui n’est pas la seule mauvaise nouvelle à survenir cette semaine puisque Roberto Ricardo, l’homme qui murmurait à l’oreille des Boeings, vient de mourir broyé par le réacteur d’un 747.