Il devient la première personne à tester tous les programmes de son lave-linge

“Il ne me manquait que le programme court synthétique à 40 degrés en demie charge, et je ne savais pas quand l’utiliser. Il a fallu que ma femme soit en retard pour son match de badminton, et qu’elle se rende compte que son maillot était sale, pour que je l’utilise enfin !” s’est exclamé Eric C. À notre micro. Il n’a pourtant pas été complètement ravie de l’expérience “ça a complètement flingué son maillot, et ça a bouché le filtre, mais pour le record, ça valait le coup !”

Un cadre d’un grand groupe d’électroménager a réagi anonymement à cet exploit : “Pour être honnête, on ne pensait pas que ça arriverait, les machines ne sont pas conçues pour qu’on utilise tout ! À la base c’est juste un argument marketing, et je dois avouer qu’il y a des boutons dont on ne sait même pas ce que ça fait quand on appuie dessus ! Par exemple, le biberon ou l’espèce de flocon de neige, c’est un mystère total…”. Un témoignage corrélé par le responsable sécurité d’un autre groupe d’électroménager : “Franchement, il a eu de la chance de ne pas y passer !”.

“Évidemment, ça donne envie d’aller encore plus loin”

Après avoir gagné son poids en Calgon grâce à sa performance inédite avec son lave-linge, Eric ne compte pas s’arrêter sur sa lancée, et envisage de battre d’autres records : “Il me reste encore des challenges atteignables. Bon le fer à repasser, je n’y crois pas trop. Mais le four pourquoi pas, il ne manque plus que les modes broche, pyrolyse et chaleur statique avec résistance voûte et c’est bon ! Je pense que c’est réalisable d’ici 2027 si je mets un bon coup de collier”