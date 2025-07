Les fumeurs désormais obligés de se cacher dans leurs propres toilettes pour pouvoir fumer

Pour Damien, fumeur depuis 21 ans qui déclare “il faut bien mourir de quelque chose”, avant d’être saisi d’une violente quinte de toux, allumer une simple cigarette est devenu un véritable tour de force. “J’avais l’habitude de fumer en attendant le bus ou au parc en bas de chez moi. Mais depuis l’interdiction, je suis obligé de me cacher dans mes propres toilettes. J’ai l’impression d’avoir 16 ans, sauf que j’ai une calvitie, un lumbago et deux enfants”.

Un retour en arrière dont les fumeurs se seraient bien passés et qui les suit jusqu’en vacances comme l’explique Erwann Lagrange, maître-nageur sauveteur à Pornic. “Depuis peu, on doit gérer les gens qui se cachent dans les toilettes de la plage pour fumer alors que jusqu’ici, notre rôle consistait surtout à regarder l’horizon en tongs et à gérer les menaces directes, comme les attaques de requin et les burkinis”.

L’interdiction ne fait pas que des mécontents puisqu’une start-up lilloise a flairé le bon filon et propose déjà des toilettes-fumoirs portatifs, à emporter partout. “Il s’agit de cabines à montage ultra-rapide, pour retrouver le confort de ses propres toilettes et fumer tranquillement au zoo ou à la gare, explique le créateur du concept avec fierté. Les fumeurs retrouveront tous les avantages du fumoir et des toilettes : les yeux qui brûlent et l’impression d’inhaler un vieux cendrier”.

En dépit du tollé provoqué chez les fumeurs, le gouvernement compte bien durcir la répression en obligeant les contrevenants à vapoter du e-liquide parfum framboise et tarte citron meringué.