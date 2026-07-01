Elle entre chez Nature et Découvertes en sachant ce qu’elle veut acheter

La boutique de l’enseigne française éco-friendly située dans le centre commercial de Vélizy 2 a été le théâtre d’une scène particulièrement étonnante. En effet, Léa C., encadrante dans le social, a battu un record en ne passant que 2 minutes 20 au sein du magasin, ce qui a totalement choqué le directeur. « Normalement, les gens traînent dans les rayons, reniflent les huiles essentielles, testent les fauteuils de massage, jouent avec un casse-tête en bois, avant de repartir, au bout d’une quinzaine de minutes, avec des chaussettes en alpaga. »

Léa, la cliente, a été la première surprise par la réaction de l’équipe de Nature et Découvertes. « Je n’ai pas compris pourquoi ils me regardaient comme une bête de foire. J’avais besoin d’une ceinture bouillotte artisanale en graines de lin, donc je l’ai prise et je suis passée directement en caisse. Ça me paraît logique ». Une attitude qui a stressé tout le monde, comme nous l’explique une membre du staff. « On pensait qu’elle avait une urgence vitale, que c’était une question de vie ou de mort, parce qu’elle n’avait même pas testé le masseur de crâne, ni bu de tisane gratuite… Alors qu’elle nous a dit qu’elle n’était même pas pressée ! C’est vraiment un comportement de psychopathe ».

Une cliente coutumière du fait…

Ce n’est pas la première fois que Léa fait parler d’elle, puisqu’elle est aussi connue pour être la personne qui avait acheté seulement deux articles chez Zara, alors qu’une promotion proposait les 4e et 5e articles gratuits.