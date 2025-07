Vacances d’été – Le péage de Saint Arnoult entre dans le top 10 des lieux les plus visités de France

“C’est une immense fierté pour tous les habitants ! Il faut noter qu’on est une toute petite commune, moins de 6000 âmes, alors de figurer dans un classement aussi prestigieux, ça fait quelque chose” nous a déclaré, guilleret, le maire de la commune des Yvelines. Ce péage des Yvelines est un incontournable de la route des vacances et des weekends pour les Franciliens qui sont en moyenne 80000 à emprunter chaque jour “Ce qui nous touche, c’est que les gens ne passent pas juste au péage de Saint-Arnoult. Non. Très souvent ils s’arrêtent, parfois pour 30 minutes, parfois 1 heure, ou même 2 heures en cas de panne des barrières, et c’est plaisant de voir tous ces gens admirer ce chef d’œuvre pendant autant de temps !”.

Pour arriver à rentrer dans ce classement, la société Vinci Autoroute qui gère le péage, a dû faire de gros efforts : “Il y a quelques années, quand il y avait des guichetiers, le trafic était bien plus fluide, et les gens ne s’attardaient pas… Mais depuis qu’on a tout remplacé par des bornes automatiques, qu’on s’est arrangé avec la police pour multiplier les contrôles, et qu’on a quasiment supprimé toutes les équipes de maintenance, les gens passent beaucoup plus de temps chez nous, et en plus on fait des économies ! Que demande le peuple !” nous explique un porte-parole de l’entreprise d’autoroute.

Quelques autres surprises dans le classement

L’entrée du péage de Saint-Arnoult dans le classement des lieux les plus visités, s’est accompagnée d’autres surprises. On pense par exemple à la passerelle d’accès au Mont Saint-Michel, bien plus visitée que le Mont Saint-Michel lui-même, grâce à toutes les personnes qui font demi-tour en cours de route. Mais on peut aussi noter l’entrée remarquée de France Travail, énormément visité cette année. Par contre, l’Assemblée Nationale ne figure toujours pas dans le Top 10 000, avec moins de 135 visites annuelles, en comptant les députés.