5 abris anti-nucléaire où se réfugier pendant la kermesse de l’école

1/ La Maison de la Radio, à Paris

Inaugurée le 14 décembre 1963 par le Général de Gaulle et construite en pleine Guerre Froide, elle fait partie des rares bâtiments parisiens à avoir en sous-sol des abris anti-atomiques. Au nombre de 14, ils ont été construits le long du couloir circulaire du sous-sol de la Maison Ronde et devraient vous permettre d’échapper à une énième partie de chamboule-tout ou de pêche à la ligne.

2/ Le site militaire du mont Verdun, aux portes de la métropole de Lyon

Cette base militaire, qui se trouve à 130 mètres sous le sol, constitue l’abri nucléaire le plus important de la région lyonnaise sur 2 hectares et devrait vous aider à fuir les chorégraphies ridicules des enfants et leur accoutrement aussi crédible que des costumes d’époque dans un film porno.

3/ Le sous-marin Le Redoutable à Cherbourg

Situé à La Cité de la Mer à Cherbourg depuis le début des années 2000, ce premier sous-marin à propulsion nucléaire français de 128 mètres de long pourrait également servir d’abri anti-nucléaire efficace, notamment pour éviter une reprise de « Sois pas timide » de Gim’s par les voix chevrotantes et dissonantes des élèves de CM2 de Mme Toulard.

4/ L’abri souterrain de la gare de l’Est à Paris

Construit à partir de 1939 par la SNCF, cet abri de 120 m2 composé d’une dizaine de pièces peut servir de lieu de repli pour échapper aux frites plus grasses que les cheveux de Zaz et aux merguez aussi savoureuses que des sacs plastique.

5/ Le bunker des sous-sols de l’Élysée

Compréhensive, Elisabeth Borne a accepté de le mettre à disposition des parents en détresse en cas de gros coup dur, par exemple un tube de Vianney suivi d’un madison pendant la soirée dansante.