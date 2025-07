Selon une étude, 96% des personnes qui tâtent un melon n’ont aucune idée de ce qu’elles font

Il n’est pas rare sur les marchés estivaux, de voir des badauds prendre des melons à pleine main, puis les soupeser comme des boules de pétanque, avant de les faire sautiller d’une main à l’autre… Et bien, selon une étude menée conjointement par le MIT et la CIAM (Confédération Internationale des Amateurs de Melons), 96% des personnes ne savent pas du tout pourquoi elles font ça. Les tateurs de melons sont principalement des hommes, et 70% d’entre avouent faire ça parce qu’ils ont vu quelqu’un d’autre le faire. 21% trouvent juste ça rigolo, et pour 9%, ça leur fait tout simplement ressurgir des souvenirs de matchs de handball au lycée.

Du côté des primeurs, c’est plus ou moins la même chose : “On n’a aucune idée de savoir si le melon est mûr ou pas, alors on fait semblant pour faire plaisir au client. Quand on nous demande un melon bien mûr, on en tâte 2 ou 3, attention il ne faut jamais prendre le premier, c’est pas crédible. Après on touche un peu la queue du melon, on fait comme si ça pouvait être un indice. Puis on le renifle, et on le fait sentir au client. Pour ne pas passer pour un imbécile, il dit toujours que ça sent bon, et il achète !” nous confie un vendeur du côté de Fouras.

D’autres comportements liés à d’autres aliments…

Si le melon est certainement le fruit le plus pris en main sur les marchés, d’autres aliments ont droit à des sorts similaires : “Les gens adorent appuyer sur les avocats pour voir s’ils sont mûrs, quitte à faire directement un guacamole entre leurs doigts. D’autres tapotent sur les pastèques pour voir comment elles sonnent, comme pour détecter un mur porteur, puis finissent par prendre la pastèque, quel que soit le bruit que ça fait. Le pire restant ceux qui reniflent les branches de persil comme si c’était un rail de drogue, alors qu’ils ne savent pas faire la différence avec la coriandre ou la ciboulette”.