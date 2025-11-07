Elle est soulagée d’avoir lavé ses pesticides avec des polluants éternels

Catherine S. est ce que l’on appelle une consommatrice prudente. Toujours alerte sur les questions de santé publique, cette assistante d’assistante de direction a toujours mis sa santé et celle de sa famille au centre de ses préoccupations. Alors, quand l’idée audacieuse lui vient de manger une Pink Lady pour son dessert, Catherine applique mécaniquement un rituel bien rodé. « Si vous saviez toutes les saloperies qu’on retrouve sur les pommes, vous aussi vous feriez comme moi » explique-t-elle en ouvrant le robinet de sa cuisine pour y nettoyer les pesticides présents sur son fruit avec un mélange de microplastiques, de polluants éternels et de métaux lourds.

Un geste rassurant encouragé par le CNRS. « Les perturbateurs endocriniens et les atomes de plomb naturellement présents dans l’eau du robinet sont les ennemis naturels du Roundup et de l’acétamipride naturellement présents sur nos légumes » explique Barnabé Melck, directeur du pôle recherche, en nous montrant une image prise au microscope d’une molécule de glyphosate dévorée violemment par huit molécules voraces de bisphénol.



Depuis qu’elle a adopté ce réflexe tout simple, Catherine avoue se sentir soulagée et prête à affronter la journée avec sérénité et énergie. « C’est rassurant de savoir que le cancer que je vais attraper dans 10 ans sera 100% sain » explique-t-elle, apaisée, avant de retirer un par un les morceaux de rumsteck brûlés de sa poêle en Tefal.