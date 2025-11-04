Société
À court de problèmes personnels, elle commence à sortir avec un barman
Diplômée d’une grande école, détentrice d’un CDI dans les comparateurs d’assurance et propriétaire de son propre vélo électrique, Maud Rouget est une femme comblée. Afin de mettre du piquant dans sa vie, celle-ci a donc décidé de sortir avec un barman.
“J’ai commencé à envier les gens qui avaient des drames, des chagrins d’amour et que je voyais exploser soudainement en sanglots aux terrasses de café” explique la trentenaire. “Alors j’ai plaqué Philippe, mon mari ennuyeux contrôleur de gestion chez L’Oréal pour Maxime, un barman de La Fourmi, tatoué et accro à la cocaïne. Depuis, chaque jour est un calvaire. Comme dans les films” s’enthousiasme-t-elle.
Car très vite, la relation avec Maxime apporte la dose de drame espérée “Il a commencé par me ghoster des semaines et à ne répondre à mes textos que vers 4h du matin” explique-t-elle. Puis pour fêter leurs trois mois, le jeune homme emprunte 3000€ à la jeune femme et la plante au restaurant pour retrouver son dealer. “Le mois prochain on devrait passer un cap puisqu’il compte me présenter sa deuxième copine” confesse-t-elle émue.
Non content de lui apporter des problèmes personnels, Maxime compte bien aller plus loin en apportant à Maud des problèmes cliniques. Parmi ces derniers, celle-ci espère prochainement attraper la syphilis, développer une addiction à la drogue de synthèse et même tomber enceinte provoquant le départ de Maxime. “Mais chaque chose en son temps, je ne veux pas aller trop vite” nuance la jeune femme avec modestie.
