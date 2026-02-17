Après s’être plaint du mois de janvier, il se rend compte que sa vie est aussi nulle en février

Il aura fallu plus de quinze jours à cet habitant de Joinville-le-Pont pour que la vérité s’impose à lui comme une évidence : “En fait ce n’est pas janvier qui est nul, c’est aussi le mois de février, voire ma vie” se désole-t-il en regardant la pluie battre les carreaux de son open space. “Peut-être qu’il faudrait que je fasse une cure de vitamine C. Ou que je trouve une passion comme des ateliers poteries en banlieue de Limoges.”

Combatif, celui-ci ne manque pourtant pas de raisons pour justifier cette déprime saisonnière. “Février n’est pas un mois facile : déjà il y a la chandeleur – alors que je suis allergique au gluten – puis la Saint-Valentin alors que je suis seul. Et pour ne rien arranger, le mois se termine le 28 alors que je suis née le 29” explique celui qui redoute déjà mars et son terrible Mardi Gras qui lui rappelle qu’il doit entamer un régime depuis 2016.

Quant au retour des beaux jours, Clément avoue ne pas s’en réjouir outre mesure. “Le beau temps me rappelle que l’été n’est jamais loin et que je dois me préparer pour avoir un summer body en juillet. Et puis je suis allergique au soleil” ajoute-t-il avant de grimacer en regardant la météo pluvieuse des quinze prochains jours.

Crédits : Andrea Piacquadio via Pexels.