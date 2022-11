Bruno Le Maire : « Si on continue à polluer comme il faut, il n’y aura pas de problème de chauffage cet hiver »

« Les Français ont vraiment de la chance de nous avoir. On est en train de faire un sans-faute et si on continue à polluer comme il faut, il n’y aura pas de problème de chauffage cet hiver », s’est réjoui Bruno Le Maire face à la journaliste Apolline de Malherbe. Puis le ministre d’ajouter : « La pénurie récente d’essence va favoriser la conversion des automobilistes français à l’électrique. J’ai vraiment l’impression qu’on avait tout prévu. » Interrogé ensuite sur l’hyperinflation qui touche beaucoup de foyers français, le natif de Neuilly ne s’est pas démonté : « On n’est pas à l’abri qu’une bonne vague de Covid avec un long confinement vienne régler tout ça ! »

Tout est sous contrôle

A la question de savoir ce qu’il pensait des nombreux mouvements sociaux qui touchent le pays et de la position de plus en plus isolée des macronistes à l’Assemblée nationale, le ministre a répondu : « Il n’y a aucun problème que le 49.3 et les LBD ne puissent résoudre ». Puis de conclure : « L’aura de notre président est telle que tout va toujours dans son sens, il est béni des dieux. Je vous rappelle qu’il n’y a quasiment plus de morts du Covid depuis que nous avons pris la décision de ne plus rien faire ! »

