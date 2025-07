Fact-Check – Le réveil de Ganthlarg le destructeur des mondes va-t-il impacter votre pouvoir d’achat ?

C’est officiel, Ganthlarg, l’ineffable Destructeur des mondes, l’Expiateur de l’Apocalypse, le Pourfendeur de Nonnes, s’apprête à se réveiller après 2000 ans piégés entre les plans astraux. Un événement qualifié d’historique par les experts qui pourrait avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes. “Dès que Ganthlarg émergera des profondeurs, la Terre sera plongée sous une couche ardente et crasseuse de millions de particules de soufre. Une aubaine qui pourrait faire baisser les factures de gaz de près de 90%” trépigne Marc Melios, expert à 60 Millions de consommateurs. Même son de cloche du côté de Frauke Göhrer, chercheuse au Max-Planck-Gesellschaft (MPG). “Ganthlarg annihilera toute forme de vie de la surface de la Terre au cours de sa purge démoniaque. De quoi réduire drastiquement le nombre de personnes en magasin le jour des soldes et repartir avec encore plus d’articles en promotion !” explique-t-elle enjouée, un sourire jusqu’aux oreilles.

Selon la Prophétie, cette entité démoniaque haute de plus de 8000 mètres et recouverte de 250 bouches béantes vomissant de l’acide, de la lave et des nuées d’insectes carnivores et polymorphes devrait émerger du centre de l’océan Pacifique d’ici le 1er août (entre 8h et 18h). Dès son arrivée dans notre monde, chaque personne née un soir de pleine lune se désintégrera alors en une grosse flaque molle de chair rougeâtre. Un coup de chance puisque cela leur permettra d’économiser immédiatement de grosses sommes sur l’achat de vêtements, de brosse à dents, de peignes, de nourriture, de Pass Navigo, de médicaments, de chaussures, de ventilateurs, ou encore de véhicule comme l’achat d’une Toyota Yaris ou d’une Kia Picanto par exemple. De quoi mettre du beurre dans les épinards !

Un réveil qui ne présage donc que du bon pour tout un chacun puisque les 10 000 sacrifices humains nécessaires pour sceller la divinité derrière 9 nouveaux sceaux de sang permettront également de libérer de précieuses places de parking dans les grandes villes, ultime confort à une époque où il est de plus en plus difficile d’en trouver. Il était temps !