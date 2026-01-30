Medias
Après ses excuses publiques, Jean-Marc Morandini nommé président du groupe Canal Plus
La seconde chance demandée par Jean-Marc Morandi après ses excuses a été exaucée. Il est désormais président du groupe Canal Plus. Reportage.
“J’ai voulu donner une seconde chance à ce malheureux” nous a expliqué Vincent Bolloré. “La charité chrétienne nous oblige à prendre nos responsabilités et à aider ceux qui ont commis de petites erreurs sur leur chemin” a assuré le milliardaire breton. Jean-Marc Morandini avait présenté ses excuses plus tôt dans la journée demandant “une seconde chance, si possible dans une émission à une heure de grande écoute et sur une chaîne du groupe Bolloré”, témoignant sa peur de finir sur les nouvelles chaînes de la TNT. C’est désormais chose faite, puisque outre la direction de tout le groupe Canal, il gèrera aussi la partie cinéma. “Jean-Marc va nous aider au casting de tous les acteurs de nos prochains films sur les 10 prochaines années” a assuré la direction, expliquant que sa série Les faucons sera à l’antenne dès la rentrée 2026.
Quelques minutes plus tard, on apprenait en outre que Jean-Marc Morandini serait pressenti pour présenter la prochaine cérémonie des César sur Canal Plus.
Photo Getty Images
