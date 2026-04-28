Les livreurs Uber Eats auront désormais droit à 15 minutes de pause toutes les 800 courses

Accusée de “traite d’êtres humains” en raison des conditions de travail indignes imposées à ses livreurs, Uber Eats a engagé un changement qualifié d’historique par la direction : “Chaque livreur aura droit à 15 minutes de repos accordées toutes les 800 courses, soit toutes les 4 heures s’ils font leur travail correctement”.

Dans les faits, au bout de 800 livraisons effectuées, un décompte d’un quart d’heure s’enclenche sur l’application des livreurs pour leur signaler qu’il est temps de se reposer. Une pause rémunérée, à condition que les livreurs réalisent plus de 1000 livraisons d’affilée sans retard ni erreur de commande, indique le porte-parole du groupe.

Souhaitant redorer son image, la direction a également indiqué que les livreurs licenciés seraient désormais prévenus avant que leur compte soit bloqué. Une nouvelle accueillie avec surprise par les livreurs Uber Eats, qui découvrent avec stupeur que le Code du travail s’applique aussi à leur activité et qui rêvent désormais d’un revenu horaire de 5 euros nets d’ici la fin de l’année.

Faisant face aux mêmes accusations de traite d’êtres humains, Deliveroo a préféré offrir une journée de congé sans solde à tous ses livreurs travaillant pour l’entreprise depuis plus de 10 ans.

Photo : Pablo Cordero/pexels