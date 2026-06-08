Raphaël Glucksmann s’endort en direct sur TF1 en s’écoutant parler

Invité politique du 20h de TF1, Raphaël Glucksmann en a profité pour dérouler les thèmes principaux de sa future campagne présidentielle. Mais alors qu’il abordait sa « légitimité sans faille pour défendre avec ferveur les petites gens face aux hordes impies de lobbys et de grands patrons prêts à tout pour leur faire les poches, pourfendeur des Puissants à la seule force de ses convictions, véritables remparts inébranlables érigés autour du pouvoir d’achat et de l’avenir avec un grand A », l’eurodéputé Place Publique s’est subitement assoupi violemment sur le plateau avant de basculer en avant de tout son poids sur le desk.

Une belle frayeur pour les équipes de TF1 et ses huit électeurs présents dans les coulisses. Heureusement, plus de peur que de mal puisque Raphaël Glucksmann s’est réveillé en pleine forme après une sieste de près de 19 heures. « Ce petit somme improvisé m’a ragaillardi et redonné le souffle qu’il me manquait pour renverser Jean-Luc Mélenchon et ses sbires lors des prochaines élections. Tayaut les amis ! Mon courage et ma grandeur sont un katana tranchant que je mets dès aujourd’hui au service de tous », s’exclame-t-il à son réveil avant de se rendormir d’un coup sec pendant plus de 14 heures.

Afin d’éviter qu’un incident de ce genre ne se reproduise à l’avenir, l’eurodéputé se présentera à ses prochains meetings affublé d’un casque antibruit et de plusieurs boules Quies. Des précautions nécessaires selon ses équipes, qui planchent également sur un prototype de collier électrique chargé d’envoyer automatiquement 10 000 volts à la moindre évocation des mots « moi », « je » et « Raphaël Glucksmann ».

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