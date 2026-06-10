Elle le quitte après l’avoir surpris en train de rire devant l’émission « C Canteloup »

« J’aurais préféré le surprendre au lit avec ma meilleure amie ! », nous raconte Sophie, qui a rompu avec Robin la semaine dernière. « Là, c’était pire. Et ça a été immédiat. D’abord l’effroi, puis le dégoût. Je l’ai quitté dans la seconde. J’ai éteint la télé, je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir de chez moi à tout jamais. À peine la porte fermée, je l’ai bloqué sur Instagram. »

La jeune femme, encore sous le choc, poursuit son récit : « Je vous jure, c’était horrible. Il était mort de rire devant une imitation de Ségolène Royal, ponctuée d’un jeu de mots digne des années 80 ! J’ai vu la scène au ralenti : sa mâchoire se désaxait d’hilarité face au visage en IA de Ségolène plaqué sur la vieille tête de Canteloup… », témoigne Sophie, encore tremblante.

« Oh mon Dieu, mais quelle abomination cette émission ! À côté, Jean Roucas, c’est Louis C.K. ! En 2026, qui regarde encore ça et qui rigole à ces blagues ringardes ?! Je vous le dis, j’ai fait un signalement à l’Arcom. Cette émission doit cesser. C’est dangereux si les enfants tombent sur ce vieux monsieur imitant Éric Ciotti… Mon neveu de 8 ans, perso, je préfère qu’il reste dans sa chambre à regarder du porno », s’exclame la jeune femme avant de fondre en larmes.

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