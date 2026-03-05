Economie
Il décide de devenir millionnaire pour échapper à l’impôt sur le revenu
Lucien B. a eu une révélation : et s’il devenait millionnaire pour échapper à l’impôt sur le revenu ?
Nous sommes en mai 2025 et Lucien B, 34 ans, fait sa déclaration d’impôts. Une fois toutes les cases cochées, la nouvelle tombe : Lucien va devoir payer. “Quand j’ai vu le montant apparaître, j’ai cru que c’était une blague. Dans le doute, j’ai tout recommencé mais ce même montant à 3 chiffres est apparu”. C’en est trop pour Lucien, qui décide qu’il va devenir millionnaire. “C’est le meilleur moyen d’échapper à l’impôt sur le revenu. J’en ai marre de payer pour les autres”.
Depuis mai, Lucien s’est donc lancé dans l’entrepreneuriat “je me suis lancée dans le développement d’eau en poudre. Vous pourrez transporter des litres d’eau sans que ça ne pèse rien grâce à ces petits sachets”. Sauf que pour transformer cette poudre en eau, il faut la mélanger avec…de l’eau. Un problème que Lucien tente encore de résoudre.
