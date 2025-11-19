Les dons du Téléthon seront versés au gouvernement pour financer le budget 2026

“Chaque euro compte !”, rappelle Cyril Féraud dans l’appel aux dons lancé hier, quelques semaines avant le Téléthon. Comme chaque année début décembre, l’événement caritatif fera son grand retour ponctué par 30 heures d’émission en direct sur France Télévisions. Mais contrairement aux éditions précédentes, les dons des Français ne financeront pas la recherche sur les maladies génétiques.

Chaque don récolté permettra de financer le budget 2026, explique Cyril Féraud qui co-animera l’émission cette année et espère une mobilisation record. En effet, en 2024, seulement 96 millions d’euros avaient été récoltés lors du Téléthon. “Trop peu” selon Sébastien Lecornu qui rappelle que les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 %, (malheureusement compensée par la hausse des impôts de 72 % décidée pour financer ce même budget 2026). L’autocollant “Cette année, j’ai donné” restera quant à lui totalement gratuit, assure le premier Ministre.

L’appel aux dons porte déjà ses fruits et les Français sont nombreux à avoir apporté leur contribution sur le site du Téléthon. Muriel, retraitée, espère que “son petit don de 100 € aidera à financer l’école publique, les hôpitaux ou un nouveau tailleur pour la Maire du 8e arrondissement de Paris”. Autre donateur, Amir s’est d’ores et déjà inscrit aux épreuves sportives du 5 décembre afin de collecter des dons “en espérant que le gouvernement existe toujours d’ici là”.

Inspirés par cet élan de solidarité, les Enfoirés souhaitent également reverser les recettes de leur concert au gouvernement, toujours prêts à agir pour les plus démunis.