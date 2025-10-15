Politique
Sébastien Lecornu n’aura la garde du gouvernement qu’un week-end sur deux
Conscient que depuis sa première démission, le Premier ministre trouvait ses responsabilités trop lourdes, Emmanuel Macron lui a proposé un compromis.
Apparu complètement « lessivé » après son discours de politique générale selon ses proches, le nouveau et ancien Premier ministre aura la possibilité de se reposer un peu dans les prochains jours car il n’aura la garde du gouvernement qu’un week-end sur deux. Il ne sera donc pas en charge des ministres avant le 25 novembre. C’est ce qu’a décidé le chef de l’État hier soir après son retour d’Égypte. Selon plusieurs cadres de la macronie, c’est une sage décision. L’un d’eux précise : « C’est une lourde responsabilité de veiller sur des ministres inexpérimentés prêts à faire des bêtises à n’importe quel moment. Il faut les surveiller comme le lait sur le feu. » Un autre ironise : « Cela lui laissera peut-être le temps de mémoriser le nom de tous les ministres qu’il ne connaît pas encore. »
Qui pour partager la garde ?
Reste à savoir qui aura la charge du gouvernement le reste du temps. « Le choix ne manque pas avec tous les anciens Premiers ministres » raille un député sous couvert d’anonymat. Bruno Retailleau a déjà sa petite idée : « Avec tous les cadeaux que Sébastien Lecornu a faits aux socialistes, ce serait indécent qu’ils ne l’aident pas à partager la garde. » Du côté de LFI, on préfère ne pas commenter la nouvelle et dénoncer la « soumission » et la « trahison » du PS.
Ce n’est pas la première fois que la garde alternée est pratiquée en politique. Sous le deuxième gouvernement d’Édouard Philippe, on se souvient que pas moins de sept ministres se relayaient tous les jours pour veiller sur Christophe Castaner.
