La liste du nouveau gouvernement contiendrait des noms générés par IA

Marina Ferrari, Françoise Gatel, Laurent Panifous… Voici quelques noms de nouveaux ministres et ministres délégués du gouvernement Lecornu II. S’ils ne vous disent absolument rien, c’est parce que, selon des proches du Premier ministre, ils ont été générés par une intelligence artificielle. “Pour son premier gouvernement, on a reproché à Sébastien Lecornu d’avoir pris que des personnalités politiques connues et éprouvées. Cette fois-ci, il a décidé de trancher en prenant des personnes inconnues, ou même inexistantes” déclare un proche du Premier ministre.

Afin de ne pas être repéré, le Premier ministre a également généré des photos aléatoires pour les quelques ministres non existants, dont les noms ont été créés de toutes pièce par ChatGPT. “Le Premier ministre a dû faire un nouveau gouvernement en 48 heures, c’est impossible. Comme il sait pertinemment que son gouvernement tiendra au plus quelques semaines, il sait dit que le temps qu’il soit démasqué, il ne serait déjà plus chef du gouvernement” admet une source proche du dossier.

D’autres utilisations de l’IA en politique

Si cette initiative du Premier ministre peut surprendre, il faut savoir que ce n’est pas la première fois que des personnalités politiques utilisent l’intelligence artificielle. En effet, l’ancien Premier ministre Michel Barnier avait également utilisé ChatGPT pour se générer une page Wikipédia, pour faire croire qu’il avait eu une vraie carrière.