Politique
Après avoir interdit la dénomination « steak végétal », l’Union européenne interdit les végétariens
Dans la continuité de sa décision d’interdire le terme « steak végétal », l’Union européenne annonce interdire les végétariens.
Selon le texte, les végétariens disposeront cependant d’un délai de trois mois pour redevenir des gens normaux, via un plan de réintroduction progressive de protéines animales : jambon blanc, nuggets de poulet, puis l’épreuve finale du pot-au-feu du dimanche midi.
« Il ne s’agit surtout pas de stigmatiser, mais de rééduquer. On peut revenir de tout, même du quinoa », insiste la Commission déclare un député européen avant d’ajouter “les végétariens ne sont pas bons pour la santé des industries agroalimentaires. Ils achètent du quinoa et du tofu, ça ne rapporte rien. Il faut donc s’en débarrasser”.
Le député précise que toute personne refusant ce retour à la normale perdra sa nationalité et devra quitter l’Union européenne pour aller manger ses graines ailleurs. “L’Europe est un espace de liberté, mais surtout un espace où l’on partage des planches de charcuterie”, assure Ursula von der Leyen.
Selon nos informations, la Commission européenne se penchera prochainement sur d’autres sujets brûlants, comme l’interdiction du mot “Gel douche” pour les gels douche ne contenant aucun perturbateur endocriniens.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Pour faciliter l’entrée et la sortie des Premiers ministres, Emmanuel Macron installe une immense chatière à Matignon
-
CultureIl y a 1 semaine
Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Afin de réconcilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
-
FranceIl y a 5 jours
Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Fact-check : Faut-il dire “mardi en huit” ou “dans deux gouvernements Macron” ?
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Pour gagner en popularité, Sébastien Lecornu intègre un Labubu à son gouvernement