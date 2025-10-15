Après avoir interdit la dénomination « steak végétal », l’Union européenne interdit les végétariens

Selon le texte, les végétariens disposeront cependant d’un délai de trois mois pour redevenir des gens normaux, via un plan de réintroduction progressive de protéines animales : jambon blanc, nuggets de poulet, puis l’épreuve finale du pot-au-feu du dimanche midi.

« Il ne s’agit surtout pas de stigmatiser, mais de rééduquer. On peut revenir de tout, même du quinoa », insiste la Commission déclare un député européen avant d’ajouter “les végétariens ne sont pas bons pour la santé des industries agroalimentaires. Ils achètent du quinoa et du tofu, ça ne rapporte rien. Il faut donc s’en débarrasser”.

Le député précise que toute personne refusant ce retour à la normale perdra sa nationalité et devra quitter l’Union européenne pour aller manger ses graines ailleurs. “L’Europe est un espace de liberté, mais surtout un espace où l’on partage des planches de charcuterie”, assure Ursula von der Leyen.

Selon nos informations, la Commission européenne se penchera prochainement sur d’autres sujets brûlants, comme l’interdiction du mot “Gel douche” pour les gels douche ne contenant aucun perturbateur endocriniens.