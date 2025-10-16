Les élus des Républicains devront désormais demander la permission à Bruno Retailleau pour aller aux toilettes

“Des punks”. C’est ainsi que Bruno Retailleau qualifie les six Républicains qui ont choisi de rejoindre le gouvernement Lecornu II, alors qu’il avait interdit à tous les membres du parti d’y participer. Après avoir annoncé que les six frondeurs étaient “morts à ses yeux”, le président des Républicains a adopté plusieurs mesures visant à restaurer l’ordre et la discipline au sein du parti. Parmi elles : l’interdiction d’aller uriner sans demander la permission ou l’obligation de lever la main avant de prendre la parole.

Tout contrevenant s’expose à des sanctions proportionnelles à la gravité de ses actes, comme l’explique Bruno Retailleau. « Un membre du parti ayant pris la parole sans y avoir été autorisé pourra être mis au coin pendant toute une journée, tandis qu’un élu évoquant sa tricherie à l’émission Intervilles en 1997 s’expose à une fessée cul-nu retransmise en direct et commentée par Dominique Rizet sur BFM TV« .

Cet excès d’autorité n’est pas du goût de tous les membres des Républicains. À commencer par Laurent Wauquiez, qui a demandé au chef du parti de mettre immédiatement fin à sa folie autoritaire, sous peine de “faire une Ciotti” : “Je suis prêt à m’enfermer dans mon bureau et à publier des messages dramatiques et incohérents tel un ex-conjoint ivre et désespéré”, a-t-il confirmé.

Se voulant rassurant, Bruno Retailleau a promis que l’indépendance et la liberté d’opinion des membres du parti serait protégée, à condition que leurs opinions soient les mêmes que celles du Président.