Politique
Les élus des Républicains devront désormais demander la permission à Bruno Retailleau pour aller aux toilettes
Les membres du parti devront avoir l’accord de leur président pour toutes leurs décisions afin d’assurer l’ordre au sein du Parti.
“Des punks”. C’est ainsi que Bruno Retailleau qualifie les six Républicains qui ont choisi de rejoindre le gouvernement Lecornu II, alors qu’il avait interdit à tous les membres du parti d’y participer. Après avoir annoncé que les six frondeurs étaient “morts à ses yeux”, le président des Républicains a adopté plusieurs mesures visant à restaurer l’ordre et la discipline au sein du parti. Parmi elles : l’interdiction d’aller uriner sans demander la permission ou l’obligation de lever la main avant de prendre la parole.
Tout contrevenant s’expose à des sanctions proportionnelles à la gravité de ses actes, comme l’explique Bruno Retailleau. « Un membre du parti ayant pris la parole sans y avoir été autorisé pourra être mis au coin pendant toute une journée, tandis qu’un élu évoquant sa tricherie à l’émission Intervilles en 1997 s’expose à une fessée cul-nu retransmise en direct et commentée par Dominique Rizet sur BFM TV« .
Cet excès d’autorité n’est pas du goût de tous les membres des Républicains. À commencer par Laurent Wauquiez, qui a demandé au chef du parti de mettre immédiatement fin à sa folie autoritaire, sous peine de “faire une Ciotti” : “Je suis prêt à m’enfermer dans mon bureau et à publier des messages dramatiques et incohérents tel un ex-conjoint ivre et désespéré”, a-t-il confirmé.
Se voulant rassurant, Bruno Retailleau a promis que l’indépendance et la liberté d’opinion des membres du parti serait protégée, à condition que leurs opinions soient les mêmes que celles du Président.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Pour faciliter l’entrée et la sortie des Premiers ministres, Emmanuel Macron installe une immense chatière à Matignon
-
CultureIl y a 1 semaine
Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Afin de réconcilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
-
FranceIl y a 6 jours
Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza
-
PolitiqueIl y a 7 jours
Fact-check : Faut-il dire “mardi en huit” ou “dans deux gouvernements Macron” ?
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Pour gagner en popularité, Sébastien Lecornu intègre un Labubu à son gouvernement