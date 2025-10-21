La prison de la Santé présente ses excuses après avoir incarcéré par erreur Nicolas Canteloup

C’est des chaînes aux pieds et les menottes aux poignets que le célèbre imitateur Nicolas Canteloup a été aperçu ce matin devant la Prison de la Santé. Une erreur que le directeur de la prison Sébastien Cauwel n’explique toujours pas. “Il bougeait son épaule de façon saccadée, il a employé plusieurs fois l’expression “ma Carla” et au début de chacune de ses phrases, je peux jurer l’avoir entendu dire “Salut, c’est Nicolas Sarkozy”. Avouez que c’est confusant !” explique-t-il à la presse la main tremblante.

Une faute grave qui n’aura été remarquée que plus de 2h30 après son incarcération. “On s’est douté que quelque chose clochait quand on s’est rendu compte qu’il y avait Nicolas Sarkozy dans la cellule mais également Nikos, Jean Castex, Roselyne Bachelot, Zinedine Zidane, Laurent Delahousse, Donald Trump, Julien Clerc, Raymond Domenech et Charles Aznavour” raconte Régis Louvain, surveillant pénitentiaire, en se grattant le front.

De son côté, Nicolas Canteloup avoue avoir vécu une expérience “qui ne ressemble à rien de ce qu’il a pu voir auparavant” et qui lui aurait naturellement “donné l’idée de plus de 14 nouvelles imitations”.

Crédits : Youtube/RMC