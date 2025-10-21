Politique
78 % des Français souffrent de la routine Métro – Chute du gouvernement – Dodo
Selon un récent sondage, les Français considèrent que le climat politique actuel nuit gravement à leur santé mentale.
Depuis un an, Fabienne qui se décrit comme une femme “solaire et pleine de pep’s” a perdu toute sa joie de vivre. La faute à un quotidien trop répétitif selon elle. “Je me lève à 6h50, je prends le métro pour aller au bureau, à 10h Sébastien Lecornu démissionne, je déjeune avec mes collègues, je regarde une série Netflix, je me couche, et ça recommence le lendemain”, égrène-t-elle avec lassitude.
Comme Fabienne, une majorité de Français sombre de plus en plus dans une déprime directement liée à l’actualité politique. Patrice Le Guennec, psychologue, nous partage ses conseils pour échapper à un quotidien un peu morne. Première option : la méthode Coué, une forme d’autohypnose qui consiste à se répéter que tout va bien et que Sébastien Lecornu maîtrise parfaitement la situation.
Autre solution : profiter du week-end pour se ressourcer et faire le plein d’énergie positive, et “tenir le coup” toute la semaine. Randonnée en forêt, restaurant entre amis, moments en famille… Une technique efficace, à condition que Sébastien Lecornu ne nomme pas Bruno Le Maire un dimanche soir à 20h, anéantissant tous vos efforts pour sortir de la dépression.
Le récent rejet de la motion de censure contre le gouvernement Lecornu a été accueilli avec soulagement par de nombreux Français, rêvant d’une stabilité politique qui durerait plus de dix jours pour, enfin, espérer sortir la tête de l’eau.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Pour faciliter l’entrée et la sortie des Premiers ministres, Emmanuel Macron installe une immense chatière à Matignon
-
CultureIl y a 2 semaines
Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
-
FranceIl y a 2 semaines
Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Fact-check : Faut-il dire “mardi en huit” ou “dans deux gouvernements Macron” ?
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour gagner en popularité, Sébastien Lecornu intègre un Labubu à son gouvernement
-
SociétéIl y a 2 semaines
85% des Français trouvent les champignons atomiques “anxiogènes”