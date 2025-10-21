Depuis un an, Fabienne qui se décrit comme une femme “solaire et pleine de pep’s” a perdu toute sa joie de vivre. La faute à un quotidien trop répétitif selon elle. “Je me lève à 6h50, je prends le métro pour aller au bureau, à 10h Sébastien Lecornu démissionne, je déjeune avec mes collègues, je regarde une série Netflix, je me couche, et ça recommence le lendemain”, égrène-t-elle avec lassitude.

Comme Fabienne, une majorité de Français sombre de plus en plus dans une déprime directement liée à l’actualité politique. Patrice Le Guennec, psychologue, nous partage ses conseils pour échapper à un quotidien un peu morne. Première option : la méthode Coué, une forme d’autohypnose qui consiste à se répéter que tout va bien et que Sébastien Lecornu maîtrise parfaitement la situation.

Autre solution : profiter du week-end pour se ressourcer et faire le plein d’énergie positive, et “tenir le coup” toute la semaine. Randonnée en forêt, restaurant entre amis, moments en famille… Une technique efficace, à condition que Sébastien Lecornu ne nomme pas Bruno Le Maire un dimanche soir à 20h, anéantissant tous vos efforts pour sortir de la dépression.

Le récent rejet de la motion de censure contre le gouvernement Lecornu a été accueilli avec soulagement par de nombreux Français, rêvant d’une stabilité politique qui durerait plus de dix jours pour, enfin, espérer sortir la tête de l’eau.