Politique
Nicolas Sarkozy annonce avoir terminé l’écriture de son livre en prison
Incarcéré à 10h ce matin l’ex-président de la République à fait savoir par le biais de son avocat qu’il avait terminé l’écriture de son livre.
“C’est un ouvrage conséquent de 650 pages en 3 tomes que Nicolas a écrit avec rage et fureur dès son entrée dans sa cellule” annonce son avocat. Selon nos informations, l’éditeur aurait déjà récupéré la clé USB et l’impression sera lancée dans la soirée. D’après le communiqué, le livre, intitulé sobrement “La tête haute”, retrace le parcours d’un homme “innocent et persécuté par des juges de gauche”.
La version audio sera lue par Patrick Balkany
L’ancien président y décrit également son quotidien dans sa cellule de 9 m², sa séance de sport et quelques recettes de pâtes au pesto. Toujours selon son avocat, Nicolas Sarkozy aurait bouclé son manuscrit en 37 minutes seulement. “Il avait déjà tout en tête depuis sa garde à vue en Mars 2018”, précise-t-il.
Une version audio, lue par Patrick Balkany, serait également en préparation “pour l’authenticité du ton carcéral”. Selon plusieurs proches, l’ancien président travaillerait déjà à un second livre intitulé « Je reviendrai ». L’ancien président commencera à l’écrire demain matin, après sa première promenade.
