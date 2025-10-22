Double peine : Nicolas Sarkozy condamné à lire le livre de son fils

Celui qui affirmait ne pas avoir peur de la prison est peut-être en train de revoir son jugement. Alors qu’il s’était préparé aux longues journées de solitude en prison, Nicolas Sarkozy a appris que la bibliothèque de la Santé, seule parenthèse de loisirs dont il disposait, ne proposait plus qu’un seul ouvrage, Patrick Balkany ayant dérobé tous les autres livres lors de ses précédents passages en prison.

Un choc pour l’ex-président qui, par amitié, avait déjà dû lire le sulfureux “Fugue Américaine” de Bruno Le Maire et en garde des séquelles toujours vivaces. “On pensait lui faire plaisir en lui achetant le livre de son fils”, explique le directeur de l’établissement. Hélas, en apercevant la couverture de “Napoléon Bonaparte : l’Empire des livres”, Nicolas Sarkozy s’est roulé en position fœtale dans un coin de la pièce en sanglotant que rien ne lui serait épargné.

Plongé dans un état dépressif avancé depuis cet épisode, Nicolas Sarkozy a pu compter sur le soutien de sa fille Giulia, qui lui a dédicacé une danse TikTok. “On lui a exceptionnellement accordé cinq minutes de téléphone pour voir la vidéo, mais il s’est remis à pleurer en demandant à ce qu’on abrège ses souffrances”, avoue le personnel pénitentiaire.

Appelée en urgence pour soutenir son mari, Carla Bruni s’est vue confisquer sa guitare au parloir pour ne pas aggraver l’état de santé mentale déjà fragile de son époux.

Crédits : Jean-Pierre Rey via GettyImages.