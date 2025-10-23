Épuisé par l’actualité des dernières semaines, Sébastien Lecornu prend une année sabbatique

Auditionner les chefs de parti, démissionner, revenir à son poste, menacer de démissionner à nouveau, multiplier les réunions jusqu’à l’aube : le rythme effréné de ces dernières semaines aura eu raison de la santé mentale de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a ainsi annoncé à ses proches vouloir prendre un peu de vacances pour se remettre de ses émotions, la re-re-re-re-nomination de Rachida Dati ayant gravement entamé sa santé mentale.

Questionné sur ses projets au cours de cette année sabbatique, le Premier ministre a confié vouloir partir loin du marasme parisien, sans dévoiler sa destination. Selon son entourage, il hésiterait encore entre l’Iran, le Soudan et la Syrie pour prendre le large tout en bénéficiant d’une ambiance de conflit constant, proche de celle qui règne au gouvernement.

Pendant toute la durée de son absence, c’est François Bayrou qui assurera l’intérim au poste de Premier ministre. “Il connaît parfaitement les dossiers en cours, bénéficie de toute la confiance des citoyens et des partenaires sociaux, et les Français l’adorent”, affirme Sébastien Lecornu, dont la lucidité a manifestement été entamée par des semaines d’insomnies et de collaboration avec Emmanuel Macron.

Conscient du risque de burn-out qui guette le gouvernement tout entier, le président de la République aurait instauré des cours de Yoga et de détente obligatoires, animés par Bruno Retailleau.