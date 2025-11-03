Emmanuel Macron se félicite de l’exceptionnelle longévité du gouvernement Lecornu 2

“Un exploit aussi inattendu que rassurant” : c’est ainsi qu’Emmanuel Macron a qualifié le gouvernement Lecornu 2, hier soir au JT de France 2. Cravate autour du crâne et coupe de champagne à la main, le président de la République a célébré comme il se doit la stabilité du gouvernement, “du jamais vu depuis le mois d’août”, a-t-il souligné avec des trémolos dans la voix.

Du côté des ministres, la surprise est aussi de mise, comme l’indique Annie Genevard, ministre de l’Agriculture qui n’a pas encore défait ses cartons, ne pensant pas rester plus d’une semaine à son poste. Même constat pour Vincent Jeanbrun, un peu plus embêté : “Je ne sais même pas quel ministère on m’a confié, j’ai juste accepté le poste pour énerver Bruno Retailleau”, confie l’ex-membre des Républicains.

Mais cette stabilité reste fragile car en cas de désaccord sur le budget 2026, le Parti Socialiste pourrait lourdement sanctionner le gouvernement Lecornu 2, comme l’indique Olivier Faure. “Si Sébastien Lecornu rejette la taxe Zucman, nous ne nous priverons pas de lui dire que ce n’est pas très sympa”, prévient le premier secrétaire du PS en fronçant les sourcils avec toute la sévérité qui le caractérise.

Conscient des attentes qui pèsent sur son gouvernement, le Premier ministre a assuré qu’il ne démissionnerait pas tant que le RN n’aurait pas atteint 40 % dans les intentions de vote.