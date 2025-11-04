Pour perturber le sommeil des autres détenus, Nicolas Sarkozy lit à voix haute “le Temps des tempêtes”

C’est une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux avec plus de 48 000 000 de vues en moins de 24h. On y entend l’ancien chef de l’État Nicolas Sarkozy réciter d’une voix forte le texte de son livre “le Temps des tempêtes” depuis la fenêtre de sa cellule. Une scène surréaliste immortalisée par Ahmed, un détenu du quartier sud, et immédiatement postée sur Telegram. Selon les agents pénitentiaires, Nicolas Sarkozy aurait hurlé page après page la quasi-totalité de son roman pendant plus de trois heures avant d’être finalement maîtrisé par quatre surveillants. Un répit de courte durée puisqu’un complice aurait aussitôt pris le relais à l’extérieur de la prison en diffusant à plein volume sur des enceintes de festival la fin du roman via l’application Audible.

Un évènement choquant qui a immédiatement fait réagir l’Observatoire International des Prisons (OIP). “Nous sommes dans un état de droit et la torture y est toujours interdite, même pour les prisonniers.” commente son président Matthieu Quinquis. “Depuis cet incident morbide, nombreux sont les détenus à ne plus réussir à fermer l’œil, à faire des crises d’angoisse, des bouffées de chaleur et des spasmes. Certains auraient même fait entrer en douce des limes et des pelles dans la prison afin de se perforer les tympans et de s’assommer.” poursuit-il, hors de lui.

Suite à cette provocation, Nicolas Sarkozy a été déplacé dans le “quartier de super isolement” de la prison, également appelé “quartier Richard Anconina”. Un endroit situé à plus de 2 km du bâtiment principal, sans fenêtre et avec des murs de 3 mètres d’épaisseur qui devrait permettre de ramener le calme dans la prison à une heure où Nicolas Sarkozy avait menacé de rempiler la nuit suivante en lisant à voix haute son avant-dernier livre “Le Temps des combats”.

Crédits : Remon Haazen via GettyImages.