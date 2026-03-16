Benjamin Netanyahou présente ses excuses après avoir frappé Gaza “par réflexe”

C’est en direct à la télévision que Benjamin Netanyahou a fait son mea culpa, suite à des frappes sur Gaza, destinées à frapper Téhéran : “Je reconnais mon erreur« , a déclaré le premier ministre israélien, l’air penaud. « Mais faut dire que ça me manque. Ça a réveillé chez moi une petite nostalgie. Ça m’a rappelé la bonne époque du génocide. Déjà six mois, ça passe vite” a-t-il terminé en essuyant une larme d’émotion.

Sommé de s’expliquer auprès de l’ONU, le président israélien a réitéré ses excuses : “Je ferai tout pour que ça n’arrive plus. Même si d’ici quelques semaines j’aurais tellement bombardé Téhéran que ça risque de ressembler à Gaza. Une autre confusion est possible. Je demande par avance de la clémence aux instances internationales.”

Selon un sondage réalisé par un journal local, 9 israéliens sur 10 se disent “embêtés par cette erreur, mais soulagés qu’il n’y ai eu aucune victime car il n’y a sûrement plus de Gazaouis à Gaza”.