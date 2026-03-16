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Monde Libre

Benjamin Netanyahou présente ses excuses après avoir frappé Gaza “par réflexe”

Le premier ministre Israélien s’est excusé, évoquant “un tir réflexe” pour justifier un bombardement sur Gaza.

Publié le

 mar 


C’est en direct à la télévision que Benjamin Netanyahou a fait son mea culpa, suite à des frappes sur Gaza, destinées à frapper Téhéran : “Je reconnais mon erreur« , a déclaré le premier ministre israélien, l’air penaud. « Mais faut dire que ça me manque. Ça a réveillé chez moi une petite nostalgie. Ça m’a rappelé la bonne époque du génocide. Déjà six mois, ça passe vite” a-t-il terminé en essuyant une larme d’émotion. 

Sommé de s’expliquer auprès de l’ONU, le président israélien a réitéré ses excuses : “Je ferai tout pour que ça n’arrive plus. Même si d’ici quelques semaines j’aurais tellement bombardé Téhéran que ça risque de ressembler à Gaza. Une autre confusion est possible. Je demande par avance de la clémence aux instances internationales.” 

Selon un sondage réalisé par un journal local, 9 israéliens sur 10 se disent “embêtés par cette erreur, mais soulagés qu’il n’y ai eu aucune victime car il n’y a sûrement plus de Gazaouis à Gaza”. 

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