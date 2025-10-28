Vladimir Poutine assure que sa rencontre avec Donald Trump aura lieu “dans 6 massacres”

“Je sais que ma rencontre avec le président Trump se fait attendre mais je peux vous assurer que nous allons nous entretenir tous les deux dans moins de six massacres” a déclaré ce matin Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse. Une bonne nouvelle qui marque une première avancée marquante vers la paix selon Esmeralda Popescu, observatrice à l’ONU. “C’est vrai qu’on aurait préféré une rencontre dans deux ou trois bains de sang mais bon, six massacres ça devrait aller vite” commente-t-elle, pleine d’espoir.

Suite à cette annonce, le site “ispeaceinukrainereal.org” a choisi d’afficher sur sa page d’accueil un compte à rebours comptabilisant le nombre de massacres restants et ce, en temps réel. Une avancée majeure vers la fin de la guerre et qui redonne le sourire puisqu’à peine 40 minutes après son lancement, le nombre de tueries restantes était déjà descendu à deux.

De son côté, le président Donald Trump a salué “une véritable envie de rouvrir le dialogue” de la part de la Russie tout en s’engageant à recevoir le président Zelensky “dans douze déportations”.