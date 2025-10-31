Un enfant-soldat hésite entre devenir pompier-soldat ou astronaute-soldat

C’est vêtu d’un petit treillis militaire, d’un fusil-mitrailleur de contrebande et d’une sacoche Pat’Patrouille qu’Abdi, enfant-soldat senior depuis 2023, s’assoit devant nous, avant de sortir une compote pomme vanille de sa poche. Quand on lui demande où il se verrait dans 10 ans, le petit garçon regarde par la fenêtre l’air pensif. “Vivant” se contente-t-il de répondre, avant de mordre goulûment dans un Pitch. À l’instant où on l’interroge sur ce qu’il aimerait faire comme métier plus tard, son visage s’illumine : “J’aimerais bien devenir pompier-soldat, ou astronaute-soldat, ou même super-héros-soldat ! Ça serait trop chouette !” exulte-t-il, avant de se jeter à terre par réflexe après avoir accidentellement fait exploser sa brique de jus de raisin avec sa paille.

Des métiers atypiques que nous nous empressons de lui demander de nous détailler. “Bah les pompiers-soldats, c’est des messieurs qui ils jettent des grenades sur du feu et après ça fait boum. Il faut courir très vite. Parfois fois les copains ils meurent mais à la fin le feu n’est plus là et on gagne du manger” débite-t-il à toute vitesse. Même son de cloche pour astronaute-soldat. “Astronaute-soldat si tu veux c’est quand qu’on monte dans un missile pour aller dans le ciel. J’aimerais y aller, même si y a personne à qui couper des doigts là-bas !” poursuit-il tout guilleret. Un échange bref mais instructif qui sera aussitôt interrompu par la traditionnelle rafale de kalachnikov extérieure marquant la fin de sa pause.

Après avoir ramassé ses grenades incendiaires et rangé son couteau balistique Bob l’éponge à sa ceinture, le petit Abdi nous fera un timide signe de la main avant de partir rejoindre ses camarades pour la leçon du jour : comment organiser une expédition punitive vers un village voisin. Un enfant-soldat optimiste, solaire et plein d’énergie qui, espérons-le, dans 10 ans, aura au moins réussi à devenir un enfant tout court.