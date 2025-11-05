Donald Trump promet aux travailleurs que l’IA qui les remplacera sera américaine

Après avoir réuni les géants de l’intelligence artificielle en septembre dernier, Donald Trump a souhaité revenir vendredi sur les différentes inquiétudes engendrées par le développement de l’IA. “J’ai entendu vos craintes et sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne soyez jamais remplacés par Deep Blue, Mistral AI, Neuroflash ou encore Wordlift mais uniquement par ChatGPT, Midjourney ou Sora” a-t-il déclaré lors de son meeting à Mar-a-Lago. “Dans tous les cas, nous n’y sommes pas encore ! Et puis il ne faut pas oublier la devise de notre nation…la devise de notre nation qui est…qui est…” ajoute-t-il, avant de sortir son iPhone pour demander à ChatGPT de terminer sa phrase.

Une déclaration qui a été immédiatement saluée par ses partisans. “C’est vraiment rassurant de savoir qu’on sera remplacés par une IA qu’on comprend” commente Tessa, 32 ans. Même son de cloche pour Bryan, 34 ans. “Depuis que je sais que l’IA qui me volera mon métier sera américaine, ça me donne encore plus envie de trouver du travail”. De son côté, Marleen, une Française de 27 ans, avoue ne pas se retrouver dans ce discours. “Les IA étrangères ont autant le droit que celles américaines de voler notre travail. C’est de l’artificiolophie et c’est vraiment dégueulasse” s’emporte-t-elle avant de brandir une pancarte “Touche pas à mon IA” comportant le logo d’une main à 14 doigts.

Face à cette annonce quelque peu polémique, Donald Trump a toutefois souhaité montrer l’exemple en confiant que chacune de ses décisions politiques récentes avait été intégralement confiée à Grok depuis le 20 janvier 2025.