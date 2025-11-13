C’est devant un parterre de supporters que le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé son tout nouveau projet : un androïde de plus de 130 kilos à l’effigie de Donald Trump et baptisé, non sans une pointe de malice, “Tronald Dump©”. Un prototype encore plus grand, encore plus fort, et encore plus à droite qui aura coûté, au bas mot, près de 80 millions de dollars. “Donald Trump est désespérément biaisé. Ses idées s’essoufflent. Son combat contre les immigrés, les LGBT et les wokes n’est plus aussi radical.” explique-t-il d’un air grave. “Mais grâce à Tronald Dump© et son processeur zéro coeur tournant intégralement sous Grok, nous allons une bonne fois pour toutes pouvoir emmener le passéisme dans le XXIème siècle !” exulte-t-il, avant de se servir du micropénis en téflon de Tronald Dump© pour décapsuler une bouteille de Budweiser.

Face à la foule visiblement sceptique, Elon Musk décide alors de se livrer à une petite démonstration et met le modèle sous tension en lui murmurant simplement à l’oreille “Arriva Tequila”. Une phrase d’activation toute simple qui pousse immédiatement le robot à se dresser, tirer la moue et débiter à la chaîne des idées de réformes audacieuses pendant 50 minutes : construire un mur autour de chaque homosexuel, la création d’un charter doré pour expulser les étrangers aux “qualités exceptionnelles” ou encore placer chaque immigré dans une grande roue de hamster afin de leur permettre d’alimenter Las Vegas.

Un automate ambitieux et surtout fidèle à l’original puisque quelques secondes après avoir terminé son discours, Tronald Dump© aurait aussitôt sauté dans la foule et agressé sexuellement plusieurs dizaines de jeunes femmes. Un incident qui n’a pas empêché le président Donald Trump de se déclarer “flatté d’un tel hommage” et “intéressé par l’achat de cet androïde peu importe le prix”. Une acquisition surprenante qui lui permettrait pourtant de cumuler deux de ses passions d’un seul coup : dépenser énormément d’argent et s’écouter parler.

