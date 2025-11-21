La COP 30 se conclut en beauté avec un spectacle de Monster Trucks

25 000 kg de CO2 : un bilan plus qu’honorable pour la cérémonie de clôture de cette 30ème COP organisée au Brésil. Alors que le manque d’entrain des chefs d’États laissait présager une édition aussi oubliable que les 29 précédentes, ce spectacle a permis de redonner le sourire au monde entier. “L’idée n’est pas de miner le moral de tout le monde. On peut œuvrer contre le dérèglement climatique tout en s’amusant”, explique Antonio Guttieres, le secrétaire général de l’ONU en faisant ronfler le moteur d’un puissant 4×4 aux roues surdimensionnées.

Par souci écologique, le comité d’organisation a confirmé à la presse que les Monster Trucks assurant le spectacle étaient tous des véhicules électriques, rechargés à l’énergie solaire. Seuls les navires ayant assuré leur transport depuis le Texas étaient alimentés avec du mazout lourd. Une empreinte carbone absorbée par les nombreuses décisions prises lors de cette COP 30, comme l’indique le secrétaire général de l’ONU : “Les pays participants se sont mis d’accord pour prendre des mesures drastiques, notamment la suppression du petit opercule en aluminium sur les tubes de dentifrice”.

Annoncé comme le grand absent de cette COP 30, Donald Trump a finalement fait le déplacement pour assister à la cérémonie de clôture. “J’adore l’environnement, c’est pour ça que je suis là. J’ai rencontré un climatologue, le meilleur du monde, qui m’a dit que personne n’aimait l’environnement autant que moi”, a-t-il déclaré à la presse, toujours à bord de son hélicoptère privé.

Après le succès de cette 30e édition, la Turquie a d’ores et déjà annoncé un show spectaculaire pour la COP 31, avec un spectacle pyrotechnique grandiose au cœur de la forêt amazonienne.

Photo : Getty Images Pictures Alliance