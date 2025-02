Écologie – Pour les protéger des pailles en plastique, Donald Trump va supprimer les tortues

C’est un Donald Trump visiblement ému qui s’est adressé ce mercredi matin à la presse depuis le bureau Ovale de la Maison-Blanche. « J’ai vu hier soir un reportage sur National Geographic montrant l’impact des pailles en plastique sur la faune marine. C’est terrifiant ! » a-t-il expliqué, fébrile, en aspirant trois litres de sirop de maïs à l’aide d’une paille en plastique. « Voilà pourquoi j’ai décidé de faire des océans un endroit plus sûr pour nos tortues en les délocalisant intégralement dans le Sahara, sans possibilité de retour », a-t-il poursuivi en signant frénétiquement le décret à l’aide de huit stylos Bic.

L’opération, d’envergure, devrait débuter d’ici les prochaines semaines et mobiliser plusieurs dizaines de milliers de bateaux de pêche et de torpilleurs japonais sur l’ensemble du planisphère. Les tortues, traquées “mortes ou vives”, seront par la suite stockées en fond de cale avant d’être catapultées par millions en plein milieu du Sahara depuis la soute des avions de chasse de l’US Air Force. « Le Sahara est un lieu exempt de tout plastique qui leur garantira un havre de paix où elles pourront enfin vivre heureuses et apprendre à se reconstruire », a commenté le président de la première puissance mondiale, avant de réaffirmer sa volonté de « prendre possession des océans en remplaçant l’ensemble des mers du globe par une gigantesque station balnéaire avec vue sur la mer ».

Une posture « green-friendly » pour le président et « écocidaire » pour les associations, qui semble n’être qu’un début, puisque Donald Trump s’est également engagé à ce que chacun des décrets anti-écologiques qu’il signera à l’avenir soit imprimé sur du papier 100 % recyclé.