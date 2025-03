Après avoir testé plusieurs échantillons d’eau du robinet, les chercheurs ont détecté des concentrations allant jusqu’à 0,250 gramme d’eau par litre de plastique. Un véritable scandale sanitaire, qui n’a pas manqué de faire réagir les Français, à l’instar d’Yvonne, habitante de Haute-Loire : “C’est de pire en pire, tout ce que l’on consomme est pollué, on ne peut plus faire confiance à personne ! Quelle est la prochaine étape ? On va apprendre qu’il y a du poulet dans nos nuggets ?”

Partout en France, des associations de consommateurs se constituent pour faire valoir leurs droits. “Depuis des années, on nous fait boire de l’eau sans qu’on le sache, c’est inadmissible”, s’insurge Chantal, présidente de l’Association des Buveurs de Plastique Désabusés et en Colère de Charente-Maritime (ABPDCCM). “Au sein de l’association, certains ont déjà des effets secondaires : Muriel, qui boit de l’eau du robinet depuis 15 ans, a des reins en excellente santé et ses urines sont claires. Sans parler de Gwendal, qui a une peau souple et parfaitement hydratée !!”

Interrogées à ce sujet, les autorités sanitaires n’ont pas souhaité répondre à nos sollicitations, assurant qu’une enquête était en cours pour faire la lumière sur cette affaire sordide. Un scandale qui vient s’ajouter à celui des particules fines que l’on respire au quotidien et qui pourraient contenir de l’oxygène.