Pénurie d’eau – Le gouvernement recommande aux usagers de boire leur urine

« Il a été prouvé que des gens en grandes difficultés ont pu survivre en buvant leur urine, donc pourquoi pas, ça peut être une piste » a expliqué ce matin Karl Olive en direct sur France Info. « Il ne faut pas se fier à l’aspect rebutant, au bout de quelques gorgées, ça ne paraîtra plus. De plus en fonction de ce que vous mangez, vous pourrez la parfumer, ce n’est pas négligeable » invitant les Français qui le peuvent à faire des dons dans les Préfectures, et soulignant que la NUPES n’avait apporté aucune autre proposition constructive sur ce problème. Une autre piste pour permettre un accès plus facile à l’eau que le gouvernement explore serait d’autoriser à lécher une personne qui transpire beaucoup pour pouvoir se désaltérer.