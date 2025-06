La reconstruction du parti socialiste désormais éligible au dispositif MaPrimeRénov’

C’est le chantier de la dernière chance. Après avoir été laissé à l’abandon pendant des années, le Parti Socialiste va enfin pouvoir bénéficier d’une rénovation plus que nécessaire. “Les fondations ont plus de 40 ans et il n’y a plus aucun mur porteur ” , déplore Agnès Pannier-Runacher, prise de pitié pour cette vieille maison qui menace chaque jour de s’effondrer sur ses 4 derniers occupants.

Un audit a permis de révéler les chantiers prioritaires, à commencer par l’isolation. “On a remarqué un gros problème de fuite ”, constate Olivier Faure, qui prétend être le premier secrétaire du PS. “ On a subi de grosses pertes en direction des Écolos, des Républicains ou de Renaissance. Manuel Valls et Ségolène Royal ont même réussi à faire les trois en même temps ”.

Malgré l’ampleur du chantier, la Ministre de la Transition Écologique reste optimiste. “C’est une vieille maison et ce serait dommage qu’elle disparaisse du paysage, on s’y est attaché. On croise les doigts pour que les travaux portent leurs fruits et que le Parti Socialiste puisse à nouveau atteindre la barre des 2 % aux élections présidentielles de 2027”.

Les travaux menés au Parti Socialiste pourraient inspirer d’autres partis, à commencer par “Reconquête”, le parti d’Eric Zemmour dont les fondations n’ont pas été rénovées depuis 1938.