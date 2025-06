Les cambrioleurs pourront désormais noter votre logement sur Google

C’est une fonctionnalité attendue depuis des années qui vient enfin d’être annoncée par Google. Depuis le 3 Juin dernier, il est désormais possible pour les cambrioleurs d’attribuer une note de 1 à 5 étoiles aux logements des particuliers. “C’est vrai que ça rassure. Ça me permet enfin de savoir où je mets les pieds et de me préparer en conséquence pour éviter les mauvaises surprises.” nous confie Vlad P., jeune cambrioleur de 22 ans, avant de ranger un pied de biche, un grappin, une scie sauteuse et 8 pains de C4 dans sa sacoche.

Avec cette nouvelle option, ce sont plusieurs critères de qualité qui sont désormais mis en avant : l’accessibilité, l’accueil, la sécurité ou encore la déco. Une exigence de qualité qui fait déjà le bonheur de Paul Vizeron, propriétaire d’un T4 à l’Ile Saint Louis. “Mon logement affiche une moyenne de 4,9/5 pour 47 avis” nous confie-t-il tout sourire en posant des KitKat Balls et des Ferrero près de la fenêtre de son appartement dévasté. “Quand j’ai su qu’on allait m’attribuer une note, j’ai immédiatement coupé les fils de l’alarme, laissé toutes les portes et les fenêtres ouvertes, installé des panneaux “bons plans” à côté de chaque objet de valeur et même mis en boucle une playlist “Chill & Lounge” pour que l’expérience-client soit vraiment optimale. Et depuis, les visites s’enchaînent !” poursuit tout guilleret celui qui vient désormais de décrocher un badge “hôte d’exception”.

Du côté des clients, les avis s’enchaînent à l’image de @Chourax71 qui écrit au sujet d’un logement dans le 11ème : “2/5 – Les + : Appartement facile d’accès, charme de l’ancien (porte branlante), idéalement placé à 13 816 pas d’un commissariat. Les – : Alarme non débranchée à notre arrivée et appartement non conforme aux photos (perte de temps pour se repérer et aucun Rembrandt sur les murs). Une honte !”. De même pour @Perfide_Mousquet qui commente : “5/5 – Nous avons choisi de passer la nuit dans cet appartement sans savoir à quoi s’attendre. Quelle belle surprise ! Appartement chauffé, petite calzone dans le four, les Macbook Pro et les bijoux étaient déjà placés dans des sacs à l’entrée et des audioguides étaient même mis à disposition pour mieux nous orienter. Du très très haut standing. Je recommande.”

Une fonctionnalité moderne et indispensable pour les cambrioleurs qui semble être le début d’une longue lignée puisque Google va également permettre aux propriétaires d’indiquer prochainement les horaires d’ouverture et de fermeture de leur logement ainsi que leurs périodes de congés.