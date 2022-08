Ayant accès au savoir du monde entier grâce à Google, il tape finalement « Diane Krüger est-elle célibataire ? »

« C’est pas parce que je pense pouvoir me mettre en couple avec elle hein, rassurez-vous, c’est simplement par pure curiosité », explique ce trentenaire qui aurait pu apprendre des choses utiles et intellectuellement stimulantes mais a décidé de se renseigner sur la vie privée d’une actrice qu’il ne rencontrera jamais. « Me suis-je déjà imaginé en couple avec elle dans le cadre d’une expérience pensée ? Bien-sûr, mais je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans », poursuit cet homme qui fantasme sur l’actrice allemande depuis qu’il a 15 ans. « Certes, j’ai plusieurs posters d’elle dans mon appartement et je suis sur le point de publier sa biographie en auto-édition sur Amazon dans l’espoir qu’elle propose de me rencontrer, mais c’est pas pour ça que j’essaie d’élaborer un plan pour la séduire. »

« Au début, il m’avait dit qu’il allait se renseigner sur l’histoire de la première guerre mondiale sur Wikipedia car il n’y connaissait rien du tout, mais j’ai vite compris qu’il n’avait aucune intention de se cultiver », raconte Kevin, son colocataire. « Quand je suis revenu cinq minutes plus tard, il parcourait Google Images après avoir tapé ‘Diane Krüger 2022 sexy’. »

Après avoir appris l’existence de Jérémy, Diane Krüger aurait songé à le contacter jusqu’à ce qu’elle apprenne que son historique de recherche comprenait aussi ‘Kristen Bell en couple ou non’ et ‘Jessica Chastain addresse postale’.