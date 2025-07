Loi Duplomb – Le seuil maximal de cyanure par carotte remonte à 50 grammes

“Ça va ! Il faudrait arrêter de tout dramatiser tout le temps ! Un peu d’Arsenic ça n’a jamais tué personne !” a déclaré un porte-parole des Républicains, en faveur de cette nouvelle loi qui fait grand bruit. Au cœur de cette polémique, certains produits à nouveau autorisés, à des taux qui pourraient peut-être être néfastes pour l’environnement : “Pour éliminer les bactéries et les insectes néfastes, nos agriculteurs ont besoin de produits technologiques. Il s’avère que les plus efficaces sont à base de plomb, de cyanure, d’arsenic, d’arômes naturels de déchets nucléaires, de Gitanes Maïs, de venin de serpent, ou d’extraits de Chikungunya”.

L’utilisation de ces produits a été pointée du doigt par les autorités sanitaires, mais le gouvernement s’est montré rassurant : “Oui, ce sont des noms qui peuvent faire peur, mais ne cédons pas à la panique. Les taux autorisés resteront encore largement raisonnables : Pas plus de 20 grammes d’arsenic par tomate, 50 centilitres de mercure par concombre, et 50 grammes de cyanure maximum par carottes ! Alors évidemment, on recommande vivement d’éviter tout de même les salades composées. Mais de toute façon, c’est toujours fade !”

D’autres mesures prévues pour aider les citoyens

La loi Duplomb ne pourrait être qu’une première pierre d’une stratégie plus globale, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, comme nous l’explique un représentant du gouvernement : “Nous prévoyons une loi pour défiscaliser les jets privés, car, ceux qui en utilisent ne prennent pas la voiture, et cela permet de désengorger les axes routiers. Nous allons également mener une grande opération pour chlorer et javelliser l’océan atlantique, afin de le rendre plus bleu dans le but d’attirer encore plus de touristes. Enfin, nous allons détruire tous les chênes, bouleaux, noisetiers et autres arbres dont le pollen gâche chaque année la vie des allergiques !”