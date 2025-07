Le ministre des Transports Philippe Tabarot avoue qu’il ne sait pas non plus qui il est

Il est 16h lorsque nous arrivons au ministère. Dans les couloirs vidés de leurs fonctionnaires, nous apercevons au loin une silhouette qui déambule lentement. Ne semblant pas vraiment savoir où aller, l’homme finit par s’asseoir sur un banc, devant la salle réservée aux réunions de crise, et nous invite à le rejoindre.“Vous ne m’avez pas reconnu ? C’est normal, je suis Philippe Tabarot, le ministre des Transports”, lâche-t-il calmement.

Après avoir passé près d’1h30 à rechercher une photo de lui sur Google Images, nous avons pu confirmer qu’il s’agissait bien du ministre en charge des Transports. “Je ne suis pas le seul dans ce gouvernement à ignorer qui je suis”, reconnaît-il. “Une fois par semaine, on se réunit avec Marie Barsacq, la ministre des Sports, et Philippe Baptiste, le ministre de l’Enseignement supérieur, pour essayer de comprendre nos fonctions. Parfois, Manuel Valls se joint à nous. Il est ministre des Outre-mer, mais il ne sait plus très bien s’il est de gauche ou de droite.”

Contactée par nos soins, l’Élysée affirme “ne pas connaître non plus Philippe Tabarot”, mais promet “d’enquêter rapidement et de revenir vers nous dès que quelqu’un aura trouvé sa fiche Wikipedia sur internet.

Crédits : capture d’écran Youtube – Télématin – France Télévision