Enfants – La SNCF va doter sa 1ère classe de fléchettes tranquillisantes

« Chez OUIGO, nous avons bien compris qu’inaugurer des wagons sans enfants était une décision inhumaine et profondément injuste. » commente Ludovic Courty, directeur du développement de la SNCF. « Voilà pourquoi, nous avons décidé de nous racheter en privilégiant à la place l’installation de fléchettes tranquillisantes et de sarbacanes dans toutes les premières classes », poursuit-il, tout sourire, en dévoilant huit fléchettes garnies de plumes de paon et une sarbacane en bambou, toutes deux accrochées derrière une fine vitre de protection.



Baptisées « OUIDODO », les fléchettes seront enduites d’un mélange d’étrophine, de kétamine et de médétomidine, assez pour « endormir un troupeau d’éléphants en moins de six secondes ». Les dosages seront quant à eux indexés sur la durée des trajets grâce à des packs différents : le pack « Détente » pour des trajets d’une et deux heures, le pack « Confort + » pour des trajets de deux à trois heures et le pack « Repos Ultime » pour des trajets de durée supérieure.



Certains voyageurs ont eu la chance de tester en avant-première ce tout nouveau dispositif et ils sont déjà conquis. « Je devais faire un Paris-Toulouse dans la journée pour rencontrer des imprimeurs. 4 h 20 de trajet. Et là, un enfant dans le wagon a commencé à beugler. Il s’est mis à jeter ses crayons de couleur sur sa mère puis à courir partout en hurlant « JE SUIS UN GOÉLAND ! ». Grâce à OUIDODO, j’ai pu lui planter une fléchette soporifique dans la nuque depuis l’autre bout du wagon. Il a dormi tout au long du trajet et tout le monde m’a applaudi. Merci OUIDODO ! », commente Augustin Longchamp, VRP pour Grasset. Même son de cloche du côté de Caroline, caissière chez Séphora. « Grâce au kit de test laissé à disposition, j’ai pu endormir violemment mon voisin avant qu’il ne sorte son sandwich chou mariné-œufs durs de son sac à dos. On n’est pas passé loin ! ».



Face à l’unanimité provoquée par cette annonce, la SNCF a déclaré travailler activement sur de nouveaux dispositifs visant à améliorer le voyage des usagers. Parmi les pistes étudiées, une idée novatrice va entrer en phase de test dès septembre 2026 : permettre aux wagons de la première classe d’arriver enfin à l’heure en les faisant partir une heure avant les autres.



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