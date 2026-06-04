EasyJet – Il n’est pas rassuré de voir un « A jeune conducteur » à l’arrière de son avion

Il est 10h15 lorsque Maxime B., 32 ans, s’apprête à monter à bord de son avion EasyJet en partance pour Dublin. Mais alors qu’il s’avance sur la passerelle, ce jeune chef de projet chez Alsa remarque soudainement un gros « A » rouge sur fond blanc collé à l’arrière de l’appareil. « J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait du A de Avion » raconte Maxime, perplexe. « C’est là que j’ai aperçu le copilote en train de coller un sticker « Conduite accompagnée » pile à côté du premier, avant de monter dans le cockpit », poursuit-il, le teint livide.

Interrogé quant à la présence de ces macarons sur le fuselage, le fondateur d’EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, hausse les épaules. « C’est la procédure standard en matière de signalétique aérienne. Colin Goudreau, notre nouveau pilote, a seulement 17 ans. Il vient tout juste de finir ses 1500 km de vol supervisé avec sa maman et était donc tenu d’indiquer aux autres pilotes que ses compétences étaient encore un peu fragiles sur le terrain » explique-t-il calmement. Quand on lui demande si embaucher des pilotes aussi jeunes est vraiment sans danger, Stelios lève les yeux au ciel. « Vous savez, chaque cockpit est équipé d’un second volant et d’une double paire de pédales. Cela permet à chaque pilote-stagiaire de se faire épauler par un pilote en alternance nettement plus qualifié » poursuit-il d’un ton rassurant.

Face à cette découverte, Maxime B., a de son côté décidé de faire demi-tour et de ne pas monter dans son avion. Un choix radical mais partagé par de plus en plus d’usagers des compagnies low-cost à l’image de Bernard G., 53 ans, qui avait refusé de monter dans son avion Ryanair après avoir découvert qu’il était contractuellement obligé de pousser l’appareil sur la piste afin de lui permettre de décoller.

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