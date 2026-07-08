François Hollande propose de limiter la primaire du PS aux anciens présidents socialistes

Au milieu de la cacophonie qui règne au sein du Parti socialiste, François Hollande vient de taper du poing sur la table. À moins d’un an du premier tour et alors que les cadres du parti restent divisés sur le mode de désignation du prochain candidat de la gauche, l’ancien président se déclare en faveur d’une « primaire ouverte uniquement aux anciens présidents de la République à jour de leur cotisation ». Pour justifier son choix, le député originaire de Corrèze met en avant son expérience, considérant que seul un politique aguerri à l’exercice de l’État est capable de mener une candidature crédible pour la gauche. « Je suis prêt à me mettre au service des Français et, qui sait, peut-être même battre mon record d’impopularité », s’exclame l’ancien chef d’État avec enthousiasme.

En gage d’ouverture, François Hollande se dit également favorable à une concertation en interne pour évoquer la possibilité « d’inclure dans la primaire d’anciens présidents de la République issus du Parti communiste ou de tout autre parti de gauche, hors LFI ». Interrogé sur la possibilité d’un duel face à son ancienne épouse, Ségolène Royal, François Hollande reste plus mitigé. « Je préfère largement un profil qui n’a jamais échoué face à Nicolas Sarkozy » déclare-t-il en transpirant abondamment.

En réponse à la proposition de François Hollande, la riposte n’a pas tardé. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, s’est dit « largement favorable à une primaire ouverte uniquement aux premiers secrétaires du PS ». De son côté, Boris Vallaud, récent démissionnaire de la direction du parti, en appelle à une primaire rassemblant les cadres ayant démissionné de la direction du parti entre le 7 et le 10 mai 2024. Les militants devraient prochainement être invités à s’exprimer au cours d’un scrutin pour décider s’ils souhaitent voter pour désigner le futur candidat.

Crédits photo : GettyImages.

Vous auriez pu lire cet article en exclusivité dans la version papier du Gorafi, losers !

Abonnez-vous et tentez même de participer à notre super concours pour repartir avec un cadeau expeptionnel sur : https://www.legorafi.fr/abonnement-ou-jeu-concours/