La mention « t’emballe pas, ça vaut rien » bientôt ajoutée au bac

Afin d’éviter l’euphorie générale qui suit souvent l’obtention du baccalauréat par plus de 90% d’une classe d’âge, le ministère de l’Éducation nationale envisage d’instaurer la mention « t’emballe pas, ça vaut rien » pour tous les candidats qui n’auront pas obtenu au minimum 14 de moyenne (l’équivalent de la mention bien). L’idée est de préparer au mieux les élèves aux réalités post-bac, à savoir le décrochage universitaire, la dépression ou encore le chômage. C’est donc la mention « t’emballe pas, ça vaut rien » qui a été choisie à l’unanimité parmi de nombreuses propositions dont « Si tu savais ce qui t’attend » ou « Haha, bonne chance pour la suite ! ».

D’autres mesures à venir

Plutôt satisfait de cette nouvelle initiative, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray aimerait la développer et l’étendre au parcours universitaire. Il voudrait à terme que les notes, souvent gonflées au baccalauréat par les commissions d’harmonisation, soient accompagnées de stickers « WTF ». Il plaide également pour l’instauration d’une mention « France Travail » pour tous les étudiants amenés à se présenter aux épreuves de rattrapage.

Ce n’est pas la première fois qu’une mention est ajoutée à un examen national. En 2024, déjà, l’Éducation nationale avait choisi d’instaurer, pour tous les élèves décrochant le brevet des collèges, la mention « on le donne à tout le monde ».

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