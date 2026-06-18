Bénévole aux JO de Paris, il prend encore le métro avec son badge autour du cou

Quelques secondes seulement après s’être dit bonjour, Martin commence son récit les yeux déjà humides. “Les jeux olympiques dans son pays, c’est une fois dans une vie. Alors quand j’ai su que j’étais pris dans l’équipe des bénévoles, j’ai immédiatement fondu en larme”.

En point d’orgue de l’événement, Martin n’évoque ni la cérémonie d’ouverture ni les nombreuses médailles françaises. Non, son moment des jeux a eu lieu le 12 juillet à 14h42 précisément. “Tristan, mon chef pendant les jeux, m’a remis mon badge. Le graal. J’étais à la fois honoré, excité et évidemment très ému”, se souvient-il avec nostalgie. “Ce badge ne m’a plus jamais quitté. Je le porte en permanence dans les transports, encore aujourd’hui. Ça me donne l’impression de revivre ce formidable été de 2024”.

Évidemment, ce badge suscite la curiosité des gens qui le croisent dans le métro, d’autant plus que Martin continue à vouloir accueillir les usagers dans la station Saint-Denis-Pleyel, vêtu de son polo Paris 2026, en leur indiquant la direction du Stade de France avec une main géante.

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